«Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии

За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В 2023-м – 474 миллиона гривен. Все бригады, обращавшиеся за поддержкой в Харьков, получили эту поддержку. Никакой воинской части мы не отказали.