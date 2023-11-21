«Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии
За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В 2023-м – 474 миллиона гривен. Все бригады, обращавшиеся за поддержкой в Харьков, получили эту поддержку. Никакой воинской части мы не отказали.
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- Категории: Политика, Сказано, Харьков, Экономика; Теги: армия, бюджет, деньги, помощь, терехов;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:42;
Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В…".