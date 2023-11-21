Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

«Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии

Политика 11:42   21.11.2023
Игорь Терехов
мэр Харькова
«Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии

За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В 2023-м – 474 миллиона гривен. Все бригады, обращавшиеся за поддержкой в Харьков, получили эту поддержку. Никакой воинской части мы не отказали.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова
Популярно
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
21.11.2023, 19:10
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
21.11.2023, 18:52
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
21.11.2023, 20:54
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
21.11.2023, 22:27
Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана
Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана
21.11.2023, 23:11

Новости по теме:

11:42
«Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии
12:00
Армия РФ повредила газопровод на Харьковщине – Минэнерго
13:23
«Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)
15:23
РФ продолжает наступать под Купянском и изменила тактику – ВСУ
11:13
Ночная атака «шахедов» на Харьковщину: в ISW объяснили мотивы россиян

Вы читали новость: ««Никакой воинской части мы не отказали» — Терехов о помощи Харькова армии»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время полномасштабной российской агрессии из бюджета Харькова было выделено 825 миллионов гривен на обеспечение обороны и безопасности города. В…".