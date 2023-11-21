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Жодній військовій частині ми не відмовили – Терехов про допомогу Харкова армії

Економіка 11:42   21.11.2023
Ігор Терехов
мер Харкова
Жодній військовій частині ми не відмовили – Терехов про допомогу Харкова армії

За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У 2023-му – 474 мільйони гривень. Усі бригади, які зверталися за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У…".