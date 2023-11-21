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Зеленский высказался о военных в политике

Политика 11:38   21.11.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский высказался о военных в политике

Если военный решил заниматься политикой, это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты руководишь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. И я считаю, что это огромная ошибка.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:38;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если военный решил заниматься политикой, это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны.…".