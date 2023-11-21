Зеленский высказался о военных в политике

Если военный решил заниматься политикой, это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты руководишь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. И я считаю, что это огромная ошибка.