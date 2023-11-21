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Зеленський висловився про військових у політиці

Політика 11:38   21.11.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський висловився про військових у політиці Фото: скріншот

Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:38;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до…".