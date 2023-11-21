Зеленський висловився про військових у політиці
Фото: скріншот
Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: військові, Зеленський, політика, президент;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський висловився про військових у політиці»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:38;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до…".