Зеленський висловився про військових у політиці

Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка.