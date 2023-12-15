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«Надеюсь, республиканцы услышали Путина» — Кирби

Мир 11:41   15.12.2023
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
«Надеюсь, республиканцы услышали Путина» — Кирби Фото: АР

Очень надеюсь, что республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко… Если этого недостаточно, чтобы повлиять на вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очень надеюсь, что республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко…".