«Надеюсь, республиканцы услышали Путина» — Кирби
Фото: АР
Очень надеюсь, что республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко… Если этого недостаточно, чтобы повлиять на вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Кирби, конгресс, республиканцы;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:41;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очень надеюсь, что республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко…".