«Надеюсь, республиканцы услышали Путина» — Кирби

Очень надеюсь, что республиканцы в Палате представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и четко… Если этого недостаточно, чтобы повлиять на вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только с Украиной. Это не зарубежная война