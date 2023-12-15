“Сподіваюся, республіканці почули Путіна” – Кірбі
Фото: АР
Дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко. Якщо цього недостатньо, щоб вплинути на вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не закордонна війна.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Кирби, конгресс, республиканцы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Сподіваюся, республіканці почули Путіна” – Кірбі»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:41;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна…".