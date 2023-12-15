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“Сподіваюся, республіканці почули Путіна” – Кірбі

Політика 11:41   15.12.2023
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
“Сподіваюся, республіканці почули Путіна” – Кірбі Фото: АР

Дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко. Якщо цього недостатньо, щоб вплинути на вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не закордонна війна.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:41;

  • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна…".