“Сподіваюся, республіканці почули Путіна” – Кірбі

Дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко. Якщо цього недостатньо, щоб вплинути на вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не закордонна війна.