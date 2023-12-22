В Германии отказались мобилизировать украинцев

Заставлять людей (украинцев — Ред.) выполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли — это не наш случай… Для меня трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли.