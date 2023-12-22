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В Германии отказались мобилизировать украинцев

Мир 12:34   22.12.2023
Марко Бушман
министр юстиции ФРГ
В Германии отказались мобилизировать украинцев Фото: Sandro Halank

Заставлять людей (украинцев — Ред.) выполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли — это не наш случай… Для меня трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли.

Автор: Марко Бушман, министр юстиции ФРГ
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 12:34;

  • Корреспондент Марко Бушман, министр юстиции ФРГ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заставлять людей (украинцев — Ред.) выполнять военную повинность или проходить военную службу против их воли — это не наш случай……".