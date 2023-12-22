У Німеччині відмовилися мобілізовувати українців
Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der 20. Wahlperiode des Bundestages
Змушувати людей (українців – ред.) виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок… Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: германия, мобілізація, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 12:34;
Кореспондент Марко Бушман, міністр юстиції ФРН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Змушувати людей (українців – ред.) виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок……".