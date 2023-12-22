У Німеччині відмовилися мобілізовувати українців

Змушувати людей (українців – ред.) виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок… Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі