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Макрон не исключает отправку войск Запада в Украину

Мир 11:57   28.02.2024
Эмманюэль Макрон
президент Франции
Макрон не исключает отправку войск Запада в Украину

Пока консенсуса относительно отправления войск (западных стран в Украину — Ред.) нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.

Автор: Эмманюэль Макрон, президент Франции
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока консенсуса относительно отправления войск (западных стран в Украину — Ред.) нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не…".