Макрон не відкидає відправлення військ Заходу в Україну
Наразі консенсусу щодо відправлення військ (країн заходу в Україну – Ред.) немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 11:57;
Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі консенсусу щодо відправлення військ (країн заходу в Україну – Ред.) немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не…".