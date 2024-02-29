В Украине не было и не будет майданов, организованных россией — Сюмар
Фото: facebook Виктории Сюмар
Украинские Майданы всегда были против России. И Майдан на граните, когда боролись за независимость от России, и Майдан Оранжевый, который был против передачи власти пророссийскому Януковичу в стиле российских традиций фальсификации выборов, и Майдан Достоинства… Именно поэтому в Украине не было и не будет майданов, организованных россией. Это невозможно.
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Сюмар, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские Майданы всегда были против России. И Майдан на граните, когда боролись за независимость от России, и Майдан Оранжевый, который…".