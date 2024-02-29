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В Україні не було й не буде майданів, організованих росією – Сюмар

Політика 11:40   29.02.2024
Вікторія Сюмар
народна депутатка України
В Україні не було й не буде майданів, організованих росією – Сюмар

Українські Майдани завжди були проти Росії. І Майдан на граніті, коли виборювали незалежність від росії, і Майдан Помаранчевий, який був проти передачі влади проросійському Януковичу в стилі російських традицій фальсифікації виборів, і Майдан Гідності… Саме тому в Україні не було і не буде майданів, організованих росією. Це неможливо.

Автор: Вікторія Сюмар, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Сюмар, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські Майдани завжди були проти Росії. І Майдан на граніті, коли виборювали незалежність від росії, і Майдан Помаранчевий, який був…".