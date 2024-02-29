В Україні не було й не буде майданів, організованих росією – Сюмар

Українські Майдани завжди були проти Росії. І Майдан на граніті, коли виборювали незалежність від росії, і Майдан Помаранчевий, який був проти передачі влади проросійському Януковичу в стилі російських традицій фальсифікації виборів, і Майдан Гідності… Саме тому в Україні не було і не буде майданів, організованих росією. Це неможливо.