В Україні не було й не буде майданів, організованих росією – Сюмар
Українські Майдани завжди були проти Росії. І Майдан на граніті, коли виборювали незалежність від росії, і Майдан Помаранчевий, який був проти передачі влади проросійському Януковичу в стилі російських традицій фальсифікації виборів, і Майдан Гідності… Саме тому в Україні не було і не буде майданів, організованих росією. Це неможливо.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Сюмар, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські Майдани завжди були проти Росії. І Майдан на граніті, коли виборювали незалежність від росії, і Майдан Помаранчевий, який був…".