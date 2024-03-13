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Россиян нужно остановить и наказать — Дуда

Мир 11:59   13.03.2024
Анджей Дуда
президент Польши
Россиян нужно остановить и наказать — Дуда

Сегодня Украине необходимо убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы – народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он (Путин – Ред.) будет нападать на другие государства. Вот почему их (россиян — Ред.) нужно остановить. Они должны быть заблокированы. Они должны быть наказаны.

Автор: Анджей Дуда, президент Польши
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня Украине необходимо убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы – народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия…".