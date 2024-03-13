Россиян нужно остановить и наказать — Дуда

Сегодня Украине необходимо убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы – народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он (Путин – Ред.) будет нападать на другие государства. Вот почему их (россиян — Ред.) нужно остановить. Они должны быть заблокированы. Они должны быть наказаны.