Росіян треба зупинити та покарати – Дуда

Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми – народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін – Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (росіян – Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані.