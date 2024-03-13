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Росіян треба зупинити та покарати – Дуда

Політика 11:59   13.03.2024
Анджей Дуда
президент Польщі
Росіян треба зупинити та покарати – Дуда

Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми – народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін – Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (росіян – Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані.

Автор: Анджей Дуда, президент Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Анджей Дуда, президент Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми – народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія…".