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РФ демонстративно пересекает воздушное спространство других стран — Коваленко

Мир 12:01   29.03.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
РФ демонстративно пересекает воздушное спространство других стран — Коваленко

Впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2 100 км. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы районе села Наславча. Похоже, россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая насколько она на всех клала.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2 100 км. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы районе села Наславча. Похоже, россия демонстративно…".