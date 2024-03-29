РФ демонстративно пересекает воздушное спространство других стран — Коваленко

Впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2 100 км. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы районе села Наславча. Похоже, россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая насколько она на всех клала.