РФ демонстративно пересекает воздушное спространство других стран — Коваленко
Впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2 100 км. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы районе села Наславча. Похоже, россия демонстративно пересекает воздушное пространство других стран своими ракетами, показывая насколько она на всех клала.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: коваленко, молдова, ракетная атака, Россия;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:01;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Впервые ракеты Х-101/555 преодолели более 2 100 км. Две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы районе села Наславча. Похоже, россия демонстративно…".