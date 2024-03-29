РФ демонстративно перетинає повітряний простір інших країн – Коваленко

Вперше ракети Х-101/555 подолали понад 2100 км. Дві ракети Х-101 увійшли до повітряного простору Молдови в районі села Наславча. Схоже, росія демонстративно перетинає повітряний простір інших країн своїми ракетами, показуючи, наскільки вона клала на всіх.