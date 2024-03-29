РФ демонстративно перетинає повітряний простір інших країн – Коваленко
Вперше ракети Х-101/555 подолали понад 2100 км. Дві ракети Х-101 увійшли до повітряного простору Молдови в районі села Наславча. Схоже, росія демонстративно перетинає повітряний простір інших країн своїми ракетами, показуючи, наскільки вона клала на всіх.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: коваленко, молдова, ракетная атака, Россия;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 12:01;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вперше ракети Х-101/555 подолали понад 2100 км. Дві ракети Х-101 увійшли до повітряного простору Молдови в районі села Наславча. Схоже,…".