«А судьи кто?» — Береза о решении УИНП «декоммунизировать» Булгакова

Смотрю я на этих моральных авторитетов, которые за счет налогоплательщиков принимают решения по декоммунизации Булгакова, и понимаю, что все так же актуально остается выражение «А судьи кто?»… Их мнение мне безразлично, а авторитет ничтожен. Ну, не люблю я конформистов… Мы живем в Украине, а не в РФ, где есть только одна точка зрения, а все остальные не правильные. У нас есть возможность наслаждаться инакомыслием. И я это делаю. А вот Швондерам это не нравится.