«А судьи кто?» — Береза о решении УИНП «декоммунизировать» Булгакова
Смотрю я на этих моральных авторитетов, которые за счет налогоплательщиков принимают решения по декоммунизации Булгакова, и понимаю, что все так же актуально остается выражение «А судьи кто?»… Их мнение мне безразлично, а авторитет ничтожен. Ну, не люблю я конформистов… Мы живем в Украине, а не в РФ, где есть только одна точка зрения, а все остальные не правильные. У нас есть возможность наслаждаться инакомыслием. И я это делаю. А вот Швондерам это не нравится.
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- Категории: Культура, Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, Булгаков, деколонизация, уинп;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 12:05;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смотрю я на этих моральных авторитетов, которые за счет налогоплательщиков принимают решения по декоммунизации Булгакова, и понимаю, что все так…".