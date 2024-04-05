“А судді хто?” – Береза про рішення УІНП “декомунізувати” Булгакова

Дивлюся я на цих моральних авторитетів, які за рахунок платників податків приймають рішення по декомунізації Булгакова, і розумію, що все так само актуальним залишається вислів “А судді хто?”… Їх думка мені байдужа, а авторитет нікчемний. Ну, не люблю я конформістів… Ми живемо в Україні, а не у РФ, де є лише одна думка, а всі інші не правильні. У нас є можливість насолоджуватися інакомисленням. І я це роблю. А от Швондерам це не подобається.