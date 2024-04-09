Портников сравнил обстрелы Харькова с геноцидом Казани

Вопрос не в том, что Россия уверена в своих оккупационных действиях на украинской земле. Вопрос в том, что мы наблюдаем политику бессилия и ненависти… Политика, заставляющая вспомнить нас о геноциде Казани и геноциде Великого Новгорода. О геноциде Рязани и геноциде Батурина. Могло бы казаться, что эта ужасная политика московских правителей в прошлом, однако, на самом деле Путин возродил ее с помощью новейших средств вооружения. И это то, что он делает в Харькове и других украинских городах.