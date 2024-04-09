Портников порівняв обстріли Харкова з геноцидом Казані
Питання якраз не в тому, що Росія впевнена у своїх окупаційних діях на українській землі. Питання в тому, що ми спостерігаємо політику безсилля та ненависті… Політика, яка змушує згадати нас про геноцид Казані та геноцид Великого Новгорода. Про геноцид Рязані та геноцид Батурина. Могло б здаватися, що ця жахлива політика московських правителів у минулому, однак насправді Путін відродив її за допомогою новітніх засобів озброєння. І це саме те, що він робить у Харкові та інших українських містах.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:04;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання якраз не в тому, що Росія впевнена у своїх окупаційних діях на українській землі. Питання в тому, що ми…".