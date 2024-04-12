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Мы в шаге от худшего сценария — Береза о ситуации в энергетике Украины

Общество 11:26   12.04.2024
Борислав Береза
экс-нардеп
Мы в шаге от худшего сценария — Береза о ситуации в энергетике Украины

Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы… Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а критическая, но мы в шаге от худшего сценария. Надо понять, что благодаря российскому ракетному террору, который не планируют останавливать в Кремле, мы, скорее всего, вынуждены будем жить в веерных отключениях.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы… Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а…".