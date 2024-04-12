Мы в шаге от худшего сценария — Береза о ситуации в энергетике Украины
Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы… Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а критическая, но мы в шаге от худшего сценария. Надо понять, что благодаря российскому ракетному террору, который не планируют останавливать в Кремле, мы, скорее всего, вынуждены будем жить в веерных отключениях.
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- Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: береза, ракетний удар, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:26;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы… Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а…".