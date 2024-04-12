Мы в шаге от худшего сценария — Береза о ситуации в энергетике Украины

Доставайте и заряжайте свои павербанки. Проверьте свои спрятанные и уже покрытые пылью дизель-генераторы… Ситуация в энергетике пока не катастрофическая, а критическая, но мы в шаге от худшего сценария. Надо понять, что благодаря российскому ракетному террору, который не планируют останавливать в Кремле, мы, скорее всего, вынуждены будем жить в веерных отключениях.