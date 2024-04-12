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Ми за крок від гіршого сценарію – Береза про ситуацію в енергетиці України

Сказано 11:26   12.04.2024
Борислав Береза
екснардеп
Ми за крок від гіршого сценарію – Береза про ситуацію в енергетиці України

Діставайте та заряджайте свої павербанки. Перевірте свої заховані та вже покриті пилюкою дизель-генератори… Ситуація в енергетиці поки не катастрофічна, а критична, але ми в кроці від гіршого сценарію. Треба зрозуміти, що завдяки російському ракетному терору, який не планують зупиняти в Кремлі, ми скоріш за все вимушені будемо жити в ві‌ялових вимкненнях.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Діставайте та заряджайте свої павербанки. Перевірте свої заховані та вже покриті пилюкою дизель-генератори… Ситуація в енергетиці поки не катастрофічна, а…".