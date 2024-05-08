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«Отдайте Харьков»: РФ будет максимально завышать требования — Копытько

Мир 12:18   08.05.2024
Алексей Копытько
экс-советник министра обороны Украины
«Отдайте Харьков»: РФ будет максимально завышать требования — Копытько

Пытаясь оставить за собой уже захваченное, РФ будет максимально завышать требования. Не удивлюсь, если в ближайшие дни со стороны РФ начнут проталкивать такую конструкцию: отдайте Харьков и Одессу, иначе жахнем «по скоплениям войск и западного оружия в Украине» ядеркой либо постепенно разрушим эти города… Цель – запугать и европейцев, и жителей регионов Украины, которым сейчас сложнее всего. А также затормозить помощь. Мы еще услышим много разного.

Автор: Алексей Копытько, экс-советник министра обороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Алексей Копытько, экс-советник министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пытаясь оставить за собой уже захваченное, РФ будет максимально завышать требования. Не удивлюсь, если в ближайшие дни со стороны РФ…".