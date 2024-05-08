“Отдайте Харьков”: РФ максимально завищуватиме вимоги – Копитько

Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги. Не здивуюся, якщо найближчими днями з боку РФ почнуть проштовхувати таку конструкцію: віддайте Харків та Одесу, інакше “жахнемо” “по скоплениям войск и западного оружия в Украине” ядеркою або поступово зруйнуємо ці міста… Мета – залякати і європейців, і мешканців регіонів України, яким зараз найскладніше. А також загальмувати допомогу. Ми ще почуємо багато різного.