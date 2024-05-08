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“Отдайте Харьков”: РФ максимально завищуватиме вимоги – Копитько

Події 12:18   08.05.2024
Олексій Копитько
ексрадник міністра оборони України
“Отдайте Харьков”: РФ максимально завищуватиме вимоги – Копитько

Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги. Не здивуюся, якщо найближчими днями з боку РФ почнуть проштовхувати таку конструкцію: віддайте Харків та Одесу, інакше “жахнемо” “по скоплениям войск и западного оружия в Украине” ядеркою або поступово зруйнуємо ці міста… Мета – залякати і європейців, і мешканців регіонів України, яким зараз найскладніше. А також загальмувати допомогу. Ми ще почуємо багато різного.

Автор: Олексій Копитько, ексрадник міністра оборони України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Олексій Копитько, ексрадник міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги. Не здивуюся, якщо найближчими днями з боку РФ почнуть проштовхувати…".