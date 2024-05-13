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Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть — Коваленко

Происшествия 11:20   13.05.2024
Андрей Коваленко
руководитель ЦПД СНБО
Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть — Коваленко Фото: Андрей Коваленко/instagram

Относительно оборонительных рубежей… очень много манипуляций на этой теме. ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом… Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть… И это, поверьте, несколько оборонительных линий. Очень надежно.

Автор: Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно оборонительных рубежей… очень много манипуляций на этой теме. ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом…".