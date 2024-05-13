Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть — Коваленко
Фото: Андрей Коваленко/instagram
Относительно оборонительных рубежей… очень много манипуляций на этой теме. ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом… Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть… И это, поверьте, несколько оборонительных линий. Очень надежно.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: коваленко, наступ, наступление, СНБО, укрепления;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:20;
Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно оборонительных рубежей… очень много манипуляций на этой теме. ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом…".