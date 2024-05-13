Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть — Коваленко

Относительно оборонительных рубежей… очень много манипуляций на этой теме. ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом… Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть… И это, поверьте, несколько оборонительных линий. Очень надежно.