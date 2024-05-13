Лінії оборони збудовані на Харківщині, вони є – Коваленко

Стосовно оборонних рубежів… дуже багато маніпуляцій на цій темі. ДЗОТи та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка та всі інженери просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Лінії оборони вибудовані на Харківщині, вони є… І це, повірте, декілька ліній оборони. Дуже надійно.