ISW о приоритетах россиян под Харьковом: «буферная зона», а не глубокие успехи

Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах населенного пункта позволяют предположить, что российские силы отдают приоритет созданию «буферной зоны» в приграничье вместо того, чтобы добиваться более глубоких успехов в Харьковской области или в направлении города Харькова.