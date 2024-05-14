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ISW о приоритетах россиян под Харьковом: «буферная зона», а не глубокие успехи

Мир 11:42   14.05.2024
ISW
Институт изучения войны
ISW о приоритетах россиян под Харьковом: «буферная зона», а не глубокие успехи

Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах населенного пункта позволяют предположить, что российские силы отдают приоритет созданию «буферной зоны» в приграничье вместо того, чтобы добиваться более глубоких успехов в Харьковской области или в направлении города Харькова.

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:42;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах…".