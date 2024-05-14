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ISW про пріоритети росіян під Харковом: “буферна зона”, а не глибокі успіхи

Події 11:42   14.05.2024
ISW
Інститут вивчення війни
ISW про пріоритети росіян під Харковом: “буферна зона”, а не глибокі успіхи

Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні шляхи в межах населеного пункту дозволяють припустити, що російські сили віддають пріоритет створенню “буферної зони” у прикордонні замість того, щоб досягати глибших успіхів у Харківській області чи в напрямку міста Харкова.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні шляхи в межах…".