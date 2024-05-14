ISW про пріоритети росіян під Харковом: “буферна зона”, а не глибокі успіхи

Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні шляхи в межах населеного пункту дозволяють припустити, що російські сили віддають пріоритет створенню “буферної зони” у прикордонні замість того, щоб досягати глибших успіхів у Харківській області чи в напрямку міста Харкова.