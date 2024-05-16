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Слабый всегда садится слушать, а не говорить — Жорин о переговорах с РФ

Мир 11:21   16.05.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Слабый всегда садится слушать, а не говорить — Жорин о переговорах с РФ Фото: telegram Максима Жорина

Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменна. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей территории. Но для любых переговоров должны быть сильные позиции. На сегодня нам не с чем сесть за стол переговоров… Слабый всегда садится слушать, а не говорить.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменна. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей…".