Слабый всегда садится слушать, а не говорить — Жорин о переговорах с РФ
Фото: telegram Максима Жорина
Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменна. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей территории. Но для любых переговоров должны быть сильные позиции. На сегодня нам не с чем сесть за стол переговоров… Слабый всегда садится слушать, а не говорить.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:21;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменна. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей…".