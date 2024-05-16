Слабый всегда садится слушать, а не говорить — Жорин о переговорах с РФ

Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменна. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей территории. Но для любых переговоров должны быть сильные позиции. На сегодня нам не с чем сесть за стол переговоров… Слабый всегда садится слушать, а не говорить.