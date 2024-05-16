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Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити – Жорін про переговори з РФ

Події 11:21   16.05.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити – Жорін про переговори з РФ Фото: телеграм Максима Жоріна

Попри активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території. Але для будь-яких переговорів, мають бути сильні позиції. На сьогоднішній день нам немає з чим сісти за стіл перемовин… Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території.…".