Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити – Жорін про переговори з РФ
Фото: телеграм Максима Жоріна
Попри активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території. Але для будь-яких переговорів, мають бути сильні позиції. На сьогоднішній день нам немає з чим сісти за стіл перемовин… Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, жорин, переговоры;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити – Жорін про переговори з РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:21;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території.…".