Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити – Жорін про переговори з РФ

Попри активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території. Але для будь-яких переговорів, мають бути сильні позиції. На сьогоднішній день нам немає з чим сісти за стіл перемовин… Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити.