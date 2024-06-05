«Нужна однозначная команда – стрелять!» — Касьянов о власти и тотальной войне
Фото: facebook Юрия Касьянова
Нужна однозначная команда – стрелять! Все силы должны быть подчинены этой команде. Нужна тотальная война, которую может реализовать только эффективный государственный аппарат. А наша система не только недееспособна, она нежизнеспособна. Она как мертвое тело, подключенное к системе жизнеобеспечения, питающейся здоровыми силами общества. Система жрет ресурсы, жирует, и почти ничего не делает для победы в войне, потому что рассчитывает, что сможет договориться. Зря.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:37;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нужна однозначная команда – стрелять! Все силы должны быть подчинены этой команде. Нужна тотальная война, которую может реализовать только эффективный…".