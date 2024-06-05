«Нужна однозначная команда – стрелять!» — Касьянов о власти и тотальной войне

Нужна однозначная команда – стрелять! Все силы должны быть подчинены этой команде. Нужна тотальная война, которую может реализовать только эффективный государственный аппарат. А наша система не только недееспособна, она нежизнеспособна. Она как мертвое тело, подключенное к системе жизнеобеспечения, питающейся здоровыми силами общества. Система жрет ресурсы, жирует, и почти ничего не делает для победы в войне, потому что рассчитывает, что сможет договориться. Зря.