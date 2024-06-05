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«Нужна однозначная команда – стрелять!» — Касьянов о власти и тотальной войне

Политика 11:37   05.06.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
«Нужна однозначная команда – стрелять!» — Касьянов о власти и тотальной войне Фото: facebook Юрия Касьянова

Нужна однозначная команда – стрелять! Все силы должны быть подчинены этой команде. Нужна тотальная война, которую может реализовать только эффективный государственный аппарат. А наша система не только недееспособна, она нежизнеспособна. Она как мертвое тело, подключенное к системе жизнеобеспечения, питающейся здоровыми силами общества. Система жрет ресурсы, жирует, и почти ничего не делает для победы в войне, потому что рассчитывает, что сможет договориться. Зря.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нужна однозначная команда – стрелять! Все силы должны быть подчинены этой команде. Нужна тотальная война, которую может реализовать только эффективный…".