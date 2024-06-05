“Потрібна однозначна команда стріляти!” – Касьянов про владу й тотальну війну

Потрібна однозначна команда – стріляти! Усі сили мають бути підпорядковані цій команді. Потрібна тотальна війна, яку може здійснити тільки ефективний державний апарат. А наша система не тільки недієздатна, вона нежиттєздатна. Вона як мертве тіло, підключене до системи життєзабезпечення, яке живиться здоровими силами суспільства. Система жере ресурси, жирує, і майже нічого не робить для перемоги у війні, бо розраховує, що зможе домовитися. Даремно.