“Потрібна однозначна команда стріляти!” – Касьянов про владу й тотальну війну
Потрібна однозначна команда – стріляти! Усі сили мають бути підпорядковані цій команді. Потрібна тотальна війна, яку може здійснити тільки ефективний державний апарат. А наша система не тільки недієздатна, вона нежиттєздатна. Вона як мертве тіло, підключене до системи життєзабезпечення, яке живиться здоровими силами суспільства. Система жере ресурси, жирує, і майже нічого не робить для перемоги у війні, бо розраховує, що зможе домовитися. Даремно.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, касьянов;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:37;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потрібна однозначна команда – стріляти! Усі сили мають бути підпорядковані цій команді. Потрібна тотальна війна, яку може здійснити тільки ефективний…".