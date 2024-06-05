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“Потрібна однозначна команда стріляти!” – Касьянов про владу й тотальну війну

Події 11:37   05.06.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
“Потрібна однозначна команда стріляти!” – Касьянов про владу й тотальну війну

Потрібна однозначна команда – стріляти! Усі сили мають бути підпорядковані цій команді. Потрібна тотальна війна, яку може здійснити тільки ефективний державний апарат. А наша система не тільки недієздатна, вона нежиттєздатна. Вона як мертве тіло, підключене до системи життєзабезпечення, яке живиться здоровими силами суспільства. Система жере ресурси, жирує, і майже нічого не робить для перемоги у війні, бо розраховує, що зможе домовитися. Даремно.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потрібна однозначна команда – стріляти! Усі сили мають бути підпорядковані цій команді. Потрібна тотальна війна, яку може здійснити тільки ефективний…".