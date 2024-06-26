Если Путин пойдет дальше на Харьковщине, США разрешат ATACMS — Мусиенко

Как мне кажется, четко были определены разрешением бить западным оружием по территории России своеобразные «красные линии» для Путина. Если бы Путин пошел дальше, и если он пойдет еще дальше [на Харьковском направлении], если он попытается перебросить туда силы, расширить наступление, я практически уверен, что Соединенные Штаты позволят нам бить ATACMS на более дальнее расстояние.