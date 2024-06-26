Если Путин пойдет дальше на Харьковщине, США разрешат ATACMS — Мусиенко
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Как мне кажется, четко были определены разрешением бить западным оружием по территории России своеобразные «красные линии» для Путина. Если бы Путин пошел дальше, и если он пойдет еще дальше [на Харьковском направлении], если он попытается перебросить туда силы, расширить наступление, я практически уверен, что Соединенные Штаты позволят нам бить ATACMS на более дальнее расстояние.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: ATACMS, красные линии, мусиенко, Путин;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 11:07;
Корреспондент Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как мне кажется, четко были определены разрешением бить западным оружием по территории России своеобразные «красные линии» для Путина. Если бы…".