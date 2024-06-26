Якщо Путін піде далі на Харківщині, США дозволять ATACMS – Мусієнко

Мені видається, чітко було окреслено дозволом бити західною зброєю по території Росії своєрідні “червоні лінії” для Путіна. Якби Путін пішов далі, і якщо він піде ще далі [на Харківському напрямку], якщо він спробує перекинути туди сили, розширити наступ, я практично впевнений, що Сполучені Штати дозволять нам бити ATACMS на більш дальню відстань.