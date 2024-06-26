Якщо Путін піде далі на Харківщині, США дозволять ATACMS – Мусієнко
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Мені видається, чітко було окреслено дозволом бити західною зброєю по території Росії своєрідні “червоні лінії” для Путіна. Якби Путін пішов далі, і якщо він піде ще далі [на Харківському напрямку], якщо він спробує перекинути туди сили, розширити наступ, я практично впевнений, що Сполучені Штати дозволять нам бити ATACMS на більш дальню відстань.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: ATACMS, красные линии, мусиенко, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:07;
Кореспондент Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мені видається, чітко було окреслено дозволом бити західною зброєю по території Росії своєрідні “червоні лінії” для Путіна. Якби Путін пішов…".