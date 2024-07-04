Из локомотива превратился в обузу — Яковина о Байдене

После провальных дебатов сохранение Байдена в избирательной гонке ставит под угрозу карьеры сотен (если не тысяч) федеральных и местных конгрессменов, сенаторов, а также губернаторов, прокуроров и вообще любых политиков от Демократической партии… Из лидера и локомотива своей партии Байден превратился в главную для нее обузу, в жуткого зомби, отпугивающего избирателей от любых ее кандидатов на любые посты.