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Из локомотива превратился в обузу — Яковина о Байдене

Мир 11:47   04.07.2024
Иван Яковина
обозреватель NV
Из локомотива превратился в обузу — Яковина о Байдене Скриншот

После провальных дебатов сохранение Байдена в избирательной гонке ставит под угрозу карьеры сотен (если не тысяч) федеральных и местных конгрессменов, сенаторов, а также губернаторов, прокуроров и вообще любых политиков от Демократической партии… Из лидера и локомотива своей партии Байден превратился в главную для нее обузу, в жуткого зомби, отпугивающего избирателей от любых ее кандидатов на любые посты.

Автор: Иван Яковина, обозреватель NV
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Иван Яковина, обозреватель NV в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После провальных дебатов сохранение Байдена в избирательной гонке ставит под угрозу карьеры сотен (если не тысяч) федеральных и местных конгрессменов,…".