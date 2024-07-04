Из локомотива превратился в обузу — Яковина о Байдене
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После провальных дебатов сохранение Байдена в избирательной гонке ставит под угрозу карьеры сотен (если не тысяч) федеральных и местных конгрессменов, сенаторов, а также губернаторов, прокуроров и вообще любых политиков от Демократической партии… Из лидера и локомотива своей партии Байден превратился в главную для нее обузу, в жуткого зомби, отпугивающего избирателей от любых ее кандидатов на любые посты.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: байден, выборы, дебаты, демократы;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:47;
Корреспондент Иван Яковина, обозреватель NV в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После провальных дебатов сохранение Байдена в избирательной гонке ставит под угрозу карьеры сотен (если не тысяч) федеральных и местных конгрессменов,…".