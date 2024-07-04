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З локомотива перетворився на тягар – Яковина про Байдена

Політика 11:47   04.07.2024
Іван Яковина
оглядач NV
З локомотива перетворився на тягар – Яковина про Байдена

Після провальних дебатів збереження Байдена у виборчих перегонах ставить під загрозу кар’єри сотень (якщо не тисяч) федеральних та місцевих конгресменів, сенаторів, а також губернаторів, прокурорів та взагалі будь-яких політиків від Демократичної партії… З лідера та локомотива своєї партії Байден перетворився на головний для неї тягар, у страшного зомбі, що відлякує виборців від будь-яких її кандидатів на будь-які пости.

Автор: Іван Яковина, оглядач NV
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Іван Яковина, оглядач NV у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після провальних дебатів збереження Байдена у виборчих перегонах ставить під загрозу кар’єри сотень (якщо не тисяч) федеральних та місцевих конгресменів,…".