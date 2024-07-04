З локомотива перетворився на тягар – Яковина про Байдена

Після провальних дебатів збереження Байдена у виборчих перегонах ставить під загрозу кар’єри сотень (якщо не тисяч) федеральних та місцевих конгресменів, сенаторів, а також губернаторів, прокурорів та взагалі будь-яких політиків від Демократичної партії… З лідера та локомотива своєї партії Байден перетворився на головний для неї тягар, у страшного зомбі, що відлякує виборців від будь-яких її кандидатів на будь-які пости.