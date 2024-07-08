Удар по Охматдету — это послание Орбану и Си — Гончаренко
Сегодняшний ракетный удар по больнице в которой лечатся только (!) дети – это послание Орбану и его мирным планам и также и президенту Си. Что там с договоренностями с путиным? Все выходит? Этот удар сделан специально, и его главная цель – показать миру, что путин не хочет договариваться. Что все что он хочет – это продолжать войну и убивать.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Гончаренко., орбан, охматдет, ракетний удар, Си Цзиньпин;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:51;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодняшний ракетный удар по больнице в которой лечатся только (!) дети – это послание Орбану и его мирным планам и…".