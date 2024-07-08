Удар по Охматдиту – це послання Орбану та Сі – Гончаренко
Сьогоднішній ракетний удар по лікарні в якій лікуються лише (!) діти – це послання Орбану і його мирним планам і також і президенту Сі. Що там з домовленостями з путіним? Все виходить? Цей удар зроблений спеціально, і його головна ціль – показати світу, що путін не хоче домовлятись. Що все що він хоче – це продовжувати війну та вбивати.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Гончаренко., орбан, охматдет, ракетний удар, Си Цзиньпин;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:51;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішній ракетний удар по лікарні в якій лікуються лише (!) діти – це послання Орбану і його мирним планам і…".