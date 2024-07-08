Удар по Охматдиту – це послання Орбану та Сі – Гончаренко

Сьогоднішній ракетний удар по лікарні в якій лікуються лише (!) діти – це послання Орбану і його мирним планам і також і президенту Сі. Що там з домовленостями з путіним? Все виходить? Цей удар зроблений спеціально, і його головна ціль – показати світу, що путін не хоче домовлятись. Що все що він хоче – це продовжувати війну та вбивати.