Зеленскому нравятся прикольные названия? — нардеп о переименованиях в КМУ
Для понимания. Любые изменения даже просто в названии министерства – это миллионы гривен и месяцы времени. Надо поменять все печати, государственную регистрацию, вывески, уволить и принять на работу людей и т.д. Для чего это все? Тем более во время войны??! Ибо Зеленскому нравятся прикольные названия?
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Гончаренко., Зеленский, кабмин, министерства;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 12:08;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для понимания. Любые изменения даже просто в названии министерства – это миллионы гривен и месяцы времени. Надо поменять все печати,…".