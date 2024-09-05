Зеленскому нравятся прикольные названия? — нардеп о переименованиях в КМУ

Для понимания. Любые изменения даже просто в названии министерства – это миллионы гривен и месяцы времени. Надо поменять все печати, государственную регистрацию, вывески, уволить и принять на работу людей и т.д. Для чего это все? Тем более во время войны??! Ибо Зеленскому нравятся прикольные названия?