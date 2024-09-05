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Зеленскому нравятся прикольные названия? — нардеп о переименованиях в КМУ

Политика 12:08   05.09.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Зеленскому нравятся прикольные названия? — нардеп о переименованиях в КМУ

Для понимания. Любые изменения даже просто в названии министерства – это миллионы гривен и месяцы времени. Надо поменять все печати, государственную регистрацию, вывески, уволить и принять на работу людей и т.д. Для чего это все? Тем более во время войны??! Ибо Зеленскому нравятся прикольные названия?

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для понимания. Любые изменения даже просто в названии министерства – это миллионы гривен и месяцы времени. Надо поменять все печати,…".