Зеленському подобаються прикольні назви? – нардеп про перейменування в КМУ

Для розуміння. Будь-які зміни навіть просто в назві міністерства – це мільйони гривень та місяці часу. Треба поміняти всі печатки, державну реєстрацію, вивіски, звільнити та прийняти на роботу людей, і т.д. Нащо це все? Тим більше під час війни??! Бо Зеленському подобаються прикольні назви?