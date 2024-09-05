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Зеленському подобаються прикольні назви? – нардеп про перейменування в КМУ

Політика 12:08   05.09.2024
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Зеленському подобаються прикольні назви? – нардеп про перейменування в КМУ

Для розуміння. Будь-які зміни навіть просто в назві міністерства – це мільйони гривень та місяці часу. Треба поміняти всі печатки, державну реєстрацію, вивіски, звільнити та прийняти на роботу людей, і т.д. Нащо це все? Тим більше під час війни??! Бо Зеленському подобаються прикольні назви?

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для розуміння. Будь-які зміни навіть просто в назві міністерства – це мільйони гривень та місяці часу. Треба поміняти всі печатки,…".