Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец

А почему все так вопят по поводу российских военных расходов на 2025-й год? В 2024-м они их увеличили по сравнению с 2023-м сразу на 67%… никто по этому поводу не вопил. В 2025-м они ПЛАНИРУЮТ их увеличить лишь на 26%… и все начали вопить на все голоса об «интенсификации войны кремлем». При этом армию (по численности) они также увеличивают… Поэтому, запланированных объемов финансирования все равно НЕДОСТАТОЧНО, чтобы СУЩЕСТВЕННО улучшить уровень обеспечения.