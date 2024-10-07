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Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец

Мир 08:16   07.10.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

А почему все так вопят по поводу российских военных расходов на 2025-й год? В 2024-м они их увеличили по сравнению с 2023-м сразу на 67%… никто по этому поводу не вопил. В 2025-м они ПЛАНИРУЮТ их увеличить лишь на 26%… и все начали вопить на все голоса об «интенсификации войны кремлем». При этом армию (по численности) они также увеличивают… Поэтому, запланированных объемов финансирования все равно НЕДОСТАТОЧНО, чтобы СУЩЕСТВЕННО улучшить уровень обеспечения.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А почему все так вопят по поводу российских военных расходов на 2025-й год? В 2024-м они их увеличили по сравнению…".