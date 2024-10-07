Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
А почему все так вопят по поводу российских военных расходов на 2025-й год? В 2024-м они их увеличили по сравнению с 2023-м сразу на 67%… никто по этому поводу не вопил. В 2025-м они ПЛАНИРУЮТ их увеличить лишь на 26%… и все начали вопить на все голоса об «интенсификации войны кремлем». При этом армию (по численности) они также увеличивают… Поэтому, запланированных объемов финансирования все равно НЕДОСТАТОЧНО, чтобы СУЩЕСТВЕННО улучшить уровень обеспечения.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Экономика; Теги: армия РФ, бюджет, Машовець;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:16;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А почему все так вопят по поводу российских военных расходов на 2025-й год? В 2024-м они их увеличили по сравнению…".