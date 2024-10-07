Чого всі волають з приводу російських військових витрат на 2025-й? – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
А чого всі так волають з приводу російських військових витрат на 2025-й рік? У 2024-му вони їх збільшили, у порівнянні із 2023-м, зразу на 67%… ніхто з цього приводу не волав. У 2025-му вони ПЛАНУЮТЬ їх збільшити лише на 26%… і всі почали волати на всі голоси про “інтенсифікацію війни кремлем”. При цьому, армію (за чисельністю) вони також збільшують… Тому, ЗАПЛАНОВАНИХ обсягів фінансування все одно НЕДОСТАТНЬО, щоб СУТТЄВО покращити рівень забезпечення.
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- Категорії: Економіка, Політика, Світ, Сказано; Теги: армия РФ, бюджет, Машовець;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:16;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "А чого всі так волають з приводу російських військових витрат на 2025-й рік? У 2024-му вони їх збільшили, у порівнянні…".