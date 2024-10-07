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Чого всі волають з приводу російських військових витрат на 2025-й? – Машовець

Економіка 08:16   07.10.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Чого всі волають з приводу російських військових витрат на 2025-й? – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

А чого всі так волають з приводу російських військових витрат на 2025-й рік? У 2024-му вони їх збільшили, у порівнянні із 2023-м, зразу на 67%… ніхто з цього приводу не волав. У 2025-му вони ПЛАНУЮТЬ їх збільшити лише на 26%… і всі почали волати на всі голоси про “інтенсифікацію війни кремлем”. При цьому, армію (за чисельністю) вони також збільшують… Тому, ЗАПЛАНОВАНИХ обсягів фінансування все одно НЕДОСТАТНЬО, щоб СУТТЄВО покращити рівень забезпечення.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:16;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "А чого всі так волають з приводу російських військових витрат на 2025-й рік? У 2024-му вони їх збільшили, у порівнянні…".