Россия не заручилась международной поддержкой — ISW о саммите БРИКС

Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль… В декларации говорится, что все подписавшие должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая положение об уважении территориальной целостности, и что государства БРИКС приветствуют «соответствующие» предложения о посредничестве, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.