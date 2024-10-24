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Россия не заручилась международной поддержкой — ISW о саммите БРИКС

Мир 10:01   24.10.2024
ISW
Институт изучения войны
Россия не заручилась международной поддержкой — ISW о саммите БРИКС

Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль… В декларации говорится, что все подписавшие должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая положение об уважении территориальной целостности, и что государства БРИКС приветствуют «соответствующие» предложения о посредничестве, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 10:01;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную…".