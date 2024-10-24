Россия не заручилась международной поддержкой — ISW о саммите БРИКС
Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой желает Кремль… В декларации говорится, что все подписавшие должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН, включая положение об уважении территориальной целостности, и что государства БРИКС приветствуют «соответствующие» предложения о посредничестве, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: isw, Россия, саммит;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 10:01;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную…".