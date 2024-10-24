Росія не заручилася міжнародною підтримкою – ISW про саміт БРІКС

Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія поки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативну структуру безпеки, якої бажає Кремль… У декларації йдеться про те, що всі, хто підписав, повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН, включаючи положення про повагу територіальної цілісності, і що держави БРІКС вітають “відповідні” пропозиції про посередництво, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу та дипломатії.