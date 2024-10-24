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Росія не заручилася міжнародною підтримкою – ISW про саміт БРІКС

Політика 10:01   24.10.2024
ISW
Інститут вивчення війни
Росія не заручилася міжнародною підтримкою – ISW про саміт БРІКС

Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія поки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативну структуру безпеки, якої бажає Кремль… У декларації йдеться про те, що всі, хто підписав, повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН, включаючи положення про повагу територіальної цілісності, і що держави БРІКС вітають “відповідні” пропозиції про посередництво, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу та дипломатії.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія поки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативну…".