Росія не заручилася міжнародною підтримкою – ISW про саміт БРІКС
Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія поки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативну структуру безпеки, якої бажає Кремль… У декларації йдеться про те, що всі, хто підписав, повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН, включаючи положення про повагу територіальної цілісності, і що держави БРІКС вітають “відповідні” пропозиції про посередництво, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу та дипломатії.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: isw, Россия, саммит;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 10:01;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія поки не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативну…".