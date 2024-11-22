Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля

Мир 09:25   22.11.2024
Денис Казанский
блогер
Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля

Вчера Путин заявил, что уничтожил «Орешником» в Днепре крупнейший промышленный комплекс по производству ракет. Но совершенно непонятно, как такое может быть. Ведь Песков еще в июне 2023 заверял, что задача по демилитаризации Украины уже практически выполнена и своего вооружения Украина не производит. С тех пор запустили по Украине еще тысячи дронов и ракет. И что же выходит? Все это летело просто по детям и пенсионерам, а крупный промышленный комплекс спокойно работал, и никакой демилитаризации на самом деле не происходило. И вот все у них так.

Автор: Денис Казанский, блогер
Популярно
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
Новости Харькова – главное 22.11: трое людей отравились угарным газом, бои
22.11.2024, 08:42
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Обвинения в пощечине начальнику ХОВА Синегубову безосновательны – Гололобов
Обвинения в пощечине начальнику ХОВА Синегубову безосновательны – Гололобов
21.11.2024, 20:32
«Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал
«Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал
21.11.2024, 18:15
Отдали часть заказника под сельское хозяйство: земли уже вернули государству
Отдали часть заказника под сельское хозяйство: земли уже вернули государству
22.11.2024, 09:55

Новости по теме:

22:42
Из Харькова начнут ходить три новых поезда в центр Украины и на Буковину
12:22
На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта
19:45
Атака на Украину: более 30 погибших и 140 пострадавших (фото, видео)
09:07
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
17:17
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе

Вы читали новость: «Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера Путин заявил, что уничтожил «Орешником» в Днепре крупнейший промышленный комплекс по производству ракет. Но совершенно непонятно, как такое может быть.…".