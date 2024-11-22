Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля

Вчера Путин заявил, что уничтожил «Орешником» в Днепре крупнейший промышленный комплекс по производству ракет. Но совершенно непонятно, как такое может быть. Ведь Песков еще в июне 2023 заверял, что задача по демилитаризации Украины уже практически выполнена и своего вооружения Украина не производит. С тех пор запустили по Украине еще тысячи дронов и ракет. И что же выходит? Все это летело просто по детям и пенсионерам, а крупный промышленный комплекс спокойно работал, и никакой демилитаризации на самом деле не происходило. И вот все у них так.