Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля
Вчера Путин заявил, что уничтожил «Орешником» в Днепре крупнейший промышленный комплекс по производству ракет. Но совершенно непонятно, как такое может быть. Ведь Песков еще в июне 2023 заверял, что задача по демилитаризации Украины уже практически выполнена и своего вооружения Украина не производит. С тех пор запустили по Украине еще тысячи дронов и ракет. И что же выходит? Все это летело просто по детям и пенсионерам, а крупный промышленный комплекс спокойно работал, и никакой демилитаризации на самом деле не происходило. И вот все у них так.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Днепр, Казанский, песков, Путин, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:25;
Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера Путин заявил, что уничтожил «Орешником» в Днепре крупнейший промышленный комплекс по производству ракет. Но совершенно непонятно, как такое может быть.…".