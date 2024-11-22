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Летіло по дітях, а промисловий комплекс працював- Казанський про логіку Кремля

Події 09:25   22.11.2024
Денис Казанський
блогер
Летіло по дітях, а промисловий комплекс працював- Казанський про логіку Кремля

Вчора Путін заявив, що знищив “Орешником” у Дніпрі найбільший промисловий комплекс із виробництва ракет. Але зовсім незрозуміло, як таке можливо. Адже Пєсков ще в червні 2023 року запевняв, що завдання щодо демілітаризації України вже практично виконане і свого озброєння Україна не виробляє. З того часу запустили по Україні ще тисячі дронів і ракет. І що ж виходить? Усе це летіло просто по дітях і пенсіонерах, а великий промисловий комплекс спокійно працював, і ніякої демілітаризації насправді не відбувалося. І все в них отак.

Автор: Денис Казанський, блогер
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 09:25;

  • Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора Путін заявив, що знищив “Орешником” у Дніпрі найбільший промисловий комплекс із виробництва ракет. Але зовсім незрозуміло, як таке можливо.…".