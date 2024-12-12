Благодаря Рейгану мы знаем, что работает — Макконнелл о войне
Фото: x.com/McConnellPress
Сейчас мы живем в очень, очень опасном мире, напоминающем мир до Второй мировой войны. Даже слоган тот же. «Сначала Америка». Так говорили в 1930-е… Для большинства американских избирателей я думаю, что ответ прост: «Давайте держаться подальше от этого» (от войны – Ред.). Это был аргумент, выдвинутый в 30-х годах, и он просто не сработает. Благодаря Рейгану мы знаем, что работает – не просто говорить о мире через силу, но и демонстрировать ее.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, Сенаторы США, сша;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 08:39;
Корреспондент Митч Макконнелл, сенатор США от Республиканской партии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас мы живем в очень, очень опасном мире, напоминающем мир до Второй мировой войны. Даже слоган тот же. «Сначала Америка».…".