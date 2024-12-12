Благодаря Рейгану мы знаем, что работает — Макконнелл о войне

Сейчас мы живем в очень, очень опасном мире, напоминающем мир до Второй мировой войны. Даже слоган тот же. «Сначала Америка». Так говорили в 1930-е… Для большинства американских избирателей я думаю, что ответ прост: «Давайте держаться подальше от этого» (от войны – Ред.). Это был аргумент, выдвинутый в 30-х годах, и он просто не сработает. Благодаря Рейгану мы знаем, что работает – не просто говорить о мире через силу, но и демонстрировать ее.