Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну

Зараз ми живемо в дуже, дуже небезпечному світі, який нагадує світ до Другої світової війни. Навіть слоган той самий. “Спочатку Америка”. Так казали в 30-х… Для більшості американських виборців я думаю, що відповідь проста: “Тримаймося якомога далі від цього” (від війни – Ред.) Це був аргумент, висунутий у 30-х роках, і він просто не спрацює. Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює — не просто говорити про мир через силу, а й демонструвати її.