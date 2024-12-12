Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну

Політика 08:39   12.12.2024
Мітч Макконнелл
сенатор США від Республіканської партії
Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну Фото: x.com/McConnellPress

Зараз ми живемо в дуже, дуже небезпечному світі, який нагадує світ до Другої світової війни. Навіть слоган той самий. “Спочатку Америка”. Так казали в 30-х… Для більшості американських виборців я думаю, що відповідь проста: “Тримаймося якомога далі від цього” (від війни – Ред.) Це був аргумент, висунутий у 30-х роках, і він просто не спрацює. Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює — не просто говорити про мир через силу, а й демонструвати її.

Автор: Мітч Макконнелл, сенатор США від Республіканської партії
Популярно
В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені
В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені
12.12.2024, 09:28
Новини Харкова — головне за 12.12: руйнування на Куп’янщині, ніч без тривог
Новини Харкова — головне за 12.12: руйнування на Куп’янщині, ніч без тривог
12.12.2024, 08:48
Чи будуть атракціони: у Центральному парку Харкова озвучили плани на 2025-й 📹
Чи будуть атракціони: у Центральному парку Харкова озвучили плани на 2025-й 📹
12.12.2024, 08:53
ISW: РФ накопичила велику кількість сил на півночі області, атакують по-новому
ISW: РФ накопичила велику кількість сил на півночі області, атакують по-новому
12.12.2024, 07:52
Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ
Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ
12.12.2024, 08:15
Шість разів наступала РФ на Харківському напрямку, на Куп’янщині було 14 боїв
Шість разів наступала РФ на Харківському напрямку, на Куп’янщині було 14 боїв
12.12.2024, 08:36

Новини за темою:

08:39
Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну
16:50
Генштаб: сім боїв тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському
07:33
Чи вдалося росіянам перейти Оскіл – коментар ISW
11:37
DeepState поширює “ворожу дезінформацію” – Сумська ОВА
16:52
Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Ви читали новину: «Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Мітч Макконнелл, сенатор США від Республіканської партії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз ми живемо в дуже, дуже небезпечному світі, який нагадує світ до Другої світової війни. Навіть слоган той самий. “Спочатку…".