Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – Макконнелл про війну
Фото: x.com/McConnellPress
Зараз ми живемо в дуже, дуже небезпечному світі, який нагадує світ до Другої світової війни. Навіть слоган той самий. “Спочатку Америка”. Так казали в 30-х… Для більшості американських виборців я думаю, що відповідь проста: “Тримаймося якомога далі від цього” (від війни – Ред.) Це був аргумент, висунутий у 30-х роках, і він просто не спрацює. Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює — не просто говорити про мир через силу, а й демонструвати її.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, Сенаторы США, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:39;
Кореспондент Мітч Макконнелл, сенатор США від Республіканської партії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз ми живемо в дуже, дуже небезпечному світі, який нагадує світ до Другої світової війни. Навіть слоган той самий. “Спочатку…".