Зеленский о Путине: Мамонт с голой задницей

Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот (Путин — Ред.) стоит с голой задницей и рассказывает о племенах?.. И всем кажется, что «ой, мы сейчас их подружим». К чему здесь подружим? Он просто другой. Перед вами стоит мамонт.