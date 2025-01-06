Зеленский о Путине: Мамонт с голой задницей
Фото: пресс-служба ОПУ
Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот (Путин — Ред.) стоит с голой задницей и рассказывает о племенах?.. И всем кажется, что «ой, мы сейчас их подружим». К чему здесь подружим? Он просто другой. Перед вами стоит мамонт.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:01;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот (Путин — Ред.) стоит с голой задницей и рассказывает о…".