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Зеленский о Путине: Мамонт с голой задницей

Мир 10:01   06.01.2025
Владимир Зеленский
президент Украины
Зеленский о Путине: Мамонт с голой задницей Фото: пресс-служба ОПУ

Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот (Путин — Ред.) стоит с голой задницей и рассказывает о племенах?.. И всем кажется, что «ой, мы сейчас их подружим». К чему здесь подружим? Он просто другой. Перед вами стоит мамонт.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:01;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представьте себе, где Маск, технологии, Марс, искусственный интеллект, а этот (Путин — Ред.) стоит с голой задницей и рассказывает о…".