Зеленський про Путіна: Мамонт із голою дупою
Фото: пресслужба ОПУ
Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей (Путін – Ред.) стоїть із голою дупою і розповідає про племена?.. І всім здається, що “ой, ми зараз їх подружимо”. До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:01;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей (Путін – Ред.) стоїть із голою дупою і розповідає про…".