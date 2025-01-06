Зеленський про Путіна: Мамонт із голою дупою

Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей (Путін – Ред.) стоїть із голою дупою і розповідає про племена?.. І всім здається, що “ой, ми зараз їх подружимо”. До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт.