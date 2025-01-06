Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Зеленський про Путіна: Мамонт із голою дупою

Політика 10:01   06.01.2025
Володимир Зеленський
президент України
Зеленський про Путіна: Мамонт із голою дупою Фото: пресслужба ОПУ

Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей (Путін – Ред.) стоїть із голою дупою і розповідає про племена?.. І всім здається, що “ой, ми зараз їх подружимо”. До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
Популярно
Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»
Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»
06.01.2025, 11:18
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
06.01.2025, 10:57
РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині
РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині
06.01.2025, 10:34
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
06.01.2025, 06:00
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
06.01.2025, 09:36
Новини Харкова — головне за 6.01: пожежа у харківській лазні, обстріл Орішанки
Новини Харкова — головне за 6.01: пожежа у харківській лазні, обстріл Орішанки
06.01.2025, 11:05

Новини за темою:

10:45
Зеленський: зрив окупації Харкова, Сум та Запоріжжя – видатний успіх 2024
17:28
189 українців повернулися додому з полону – Зеленський. Є захисники Харківщини
19:27
“Андрійку, ти це заслужив”: мати “Джуса” отримала “Золоту зірку” сина
11:09
Зеленський нагородив харківських енергетиків (фото, відео)
12:29
Зеленського не звільнили: депутати на Харківщині не підтримали його рішення

Ви читали новину: «Зеленський про Путіна: Мамонт із голою дупою»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:01;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей (Путін – Ред.) стоїть із голою дупою і розповідає про…".